Allarme nono posto, Lotito promette bonus. In arrivo 10-15 milioni dai diritti TV

In un momento delicato per la Lazio di Maurizio Sarri, i biancocelesti sono chiamati a dare un’accelerata decisiva in campionato per evitare il rischio nono posto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito avrebbe promesso nuovi bonus legati ai risultati in tutte le competizioni, continuando a spronare la squadra in vista dei prossimi impegni.

La Lazio dovrà rientrare tra le prime otto “teste di serie”

L’obiettivo è chiaro: evitare il nono posto, che comporterebbe conseguenze sia sportive che economiche. Senza la vittoria della Coppa Italia, infatti, la Lazio rischierebbe minori introiti e sarebbe costretta ad anticipare l’inizio della prossima stagione. In quel caso, i biancocelesti dovrebbero disputare i turni preliminari della Coppa Italia già a metà agosto, circa 7-10 giorni prima dell’inizio della Serie A, perdendo anche il vantaggio di entrare direttamente agli ottavi come testa di serie.

Uno scenario, dunque, che ricorda quanto accaduto nella stagione 2014/2015, quando la Lazio, dopo un piazzamento fuori dalle prime otto posizioni, fu costretta a partire dai turni iniziali della competizione nazionale.

La situazione in campionato resta complicata: il pareggio contro il Parma e la sconfitta contro la Fiorentina hanno rallentato ulteriormente la corsa verso l’Europa, rendendo sempre più difficile agganciare il treno delle competizioni europee.

Inoltre, il calendario non aiuta: la trasferta contro il Napoli, la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la sfida casalinga di campionato contro l’Udinese, fino agli impegni finali contro Inter e il derby contro la Roma, rendono il percorso ancor più complesso.

A bilancio arrivano i ricavi dai diritti TV

Sul fronte societario, sempre secondo il quotidiano, si registrano novità a livello finanziario: nel bilancio al 31 marzo potrebbero rientrare i 10-15 milioni legati al vecchio credito dei diritti TV, grazie alla recente transazione da 300 con IMG, approvata lunedì dalla Lega Serie A.

La Lazio, dunque, si gioca tutto nelle prossime settimane: tra campo e conti, evitare il nono posto è diventata una priorità assoluta.