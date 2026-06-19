Igor Protti ci ha lasciati: le parole affidate alla famiglia prima dell’addio

Con profonda tristezza è stata annunciata la scomparsa di Igor Protti, venuto a mancare nella notte. A comunicarlo è stata la sua famiglia, che ha scelto di condividere il messaggio che lui stesso aveva lasciato come ultimo saluto.

Parole intense, cariche di gratitudine e affetto, rivolte alle persone che hanno accompagnato il suo percorso di vita. Un messaggio che oggi commuove familiari, amici e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Nel suo saluto, Igor ha voluto ringraziare la sua famiglia, le persone che gli sono state vicine e i tifosi delle squadre nelle quali ha giocato, sottolineando il legame speciale costruito nel corso degli anni.

Il messaggio d’addio lasciato da Igor

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”

Parole semplici ma profonde, che raccontano il valore dei rapporti umani e l’importanza dell’affetto ricevuto lungo il suo cammino.