Venezia, è fatta per Toma Basic: arriva la firma del contratto. La formula

Toma Basic ha firmato ufficialmente con il club arancioneroverde, diventando a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per la rosa. L'accordo è stato definito dopo che il giocatore ha completato con successo l'iter burocratico e le visite mediche di rito.

La formula del contratto

Come riportato da Gianca Di Marzio e Sky Sport, è arrivata l'ufficialità per l'accordo tra Toma Basic e il Venezia. Il centrocampista croato ha firmato un contratto triennale, con un importante incentivo legato al campo, infatti, in caso di salvezza in Serie A, nella prossima stagione, scatterà un'opzione per il rinnovo automatico che estenderebbe il legame fino al 2030.

Le visite mediche

Il calciatore, arrivato a Venezia domenica sera, ha svolto i test fisici durante la giornata seguente. Per quanto riguarda le cifre, l'operazione si è svolta a parametro zero, essendosi svincolato dalla Lazio alla scadenza naturale del contratto.