Lazio, missione Gattuso: il tecnico chiama un Big per convincerlo a restare in biancoceleste

Il futuro mister Gennaro Gattuso sta tentando di convincere un biancoceleste a restare in squadra, ecco di chi si tratta

Michelle De Angelis /
gattuso

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la strada è tracciata: Gennaro "Ringhio" Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. Dopo l'esperienza alla guida della Nazionale italiana, Gattuso è pronto a tornare a respirare il clima quotidiano del campo. L'accordo prevede un contratto biennale e il tecnico è atteso a Formello già nei prossimi giorni per iniziare a programmare la prossima stagione sportiva.

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Obiettivo: blindare i big

Nonostante debba ancora iniziare ufficialmente il suo lavoro, Gattuso si è già mosso per cementare lo spogliatoio. Come riportato da Il Corriere della Sera, il nuovo tecnico ha avuto contatti diretti con il capitano Mattia Zaccagni e con il difensore Alessio Romagnoli. L'intenzione di "Ringhio" è chiara: vorrebbe provare a trattenere entrambi, pur essendo consapevole che convincerli a restare sarà una sfida tutt'altro che semplice.

Il nodo Romagnoli

La situazione del difensore centrale resta la più complessa. Già a gennaio Romagnoli era stato a un passo dall'addio, bloccato in extremis dal presidente Claudio Lotito. La frattura tra il giocatore e la società appare però profonda e, in vista dell'estate, l'ipotesi di un trasferimento all'Al Sadd potrebbe tornare prepotentemente d'attualità. Sarà uno dei primi dossier caldi che Gattuso dovrà gestire appena insediato.

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