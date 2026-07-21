Abbonamenti Lazio, numeri allarmanti: domani il club comunicherà il dato ufficiale

La campagna abbonamenti della Lazio continua a procedere con grande difficoltà. Domani il club dovrebbe comunicare il dato ufficiale al termine della fase dedicata ai rinnovi, secondo quanto riportato da Il Tempo, ma le previsioni parlano di meno di 2.000 tessere sottoscritte, un numero che confermerebbe il momento di forte distacco tra società e tifoseria.

Un risultato che appare molto distante da quello della scorsa stagione, quando gli abbonamenti raggiunsero quota 29.916, nonostante il mercato estivo biancoceleste fosse addirittura bloccato. Un confronto che rende evidente la portata della frenata registrata quest'anno.

La campagna è partita lo scorso 8 luglio e resterà aperta fino al 20 agosto, ma finora non è riuscita a decollare. Il 15 luglio si è conclusa la prima fase, dedicata ai rinnovi con prelazione sul proprio posto e alla possibilità di sottoscrivere nuovi abbonamenti nei settori rimasti liberi.

Campagna abbonamenti Lazio: oggi termina la fase riservata ai rinnovi

La giornata di oggi segna la chiusura della vendita riservata esclusivamente ai vecchi abbonati che non avevano ancora rinnovato, con la possibilità di esercitare la prelazione sui posti rimasti disponibili.

Dalle 16 di giovedì, invece, prenderà il via la vendita libera, ultimo passaggio della campagna prima della chiusura fissata per il 20 agosto.

Contestazione dei tifosi e Olimpico: il dato fa riflettere

Mentre la società resta impegnata su altri fronti, la contestazione della tifoseria continua a essere evidente. Come anticipato nelle scorse settimane, i gruppi organizzati hanno deciso di non partecipare alle gare casalinghe. I numeri degli abbonamenti sembrano indicare che anche molti altri sostenitori abbiano scelto la stessa strada.

Diverso il discorso per le trasferte. È infatti previsto il consueto seguito biancoceleste lontano dall'Olimpico, a partire dalla sfida di Bologna, in programma lunedì 24 agosto.

Il numero ridotto di tessere sottoscritte non sorprende, ma rappresenta comunque un dato destinato a far riflettere. Oltre all'aspetto sportivo, bisogna considerare anche il peso economico e quello legato all'immagine del club. Uno scenario che, nei 126 anni di storia della Lazio, non si era mai presentato in questi termini.