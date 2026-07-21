Doloroso lutto per mister Maurizio Sarri: scomparso il papà Amerigo. Il cordoglio dei club

La dirigenza nerazzurra e biancoceleste hanno espresso il loro profondo dolore in merito alla scomparsa del papà del mister Maurizio Sarri

Michelle De Angelis /

Un doloroso lutto per il Comandante Maurizio Sarri che piange la scomparsa del suo papà Amerigo, campione di ciclismo del periodo del dopoguerra. Per esprimere il proprio cordoglio, Atalanta e Lazio  hanno emesso un comunicato.

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Il comunicato dell'Atalanta 

Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri.

Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze.

Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra.

Il comunicato della Lazio 

Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari.

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