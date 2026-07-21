Doloroso lutto per mister Maurizio Sarri: scomparso il papà Amerigo. Il cordoglio dei club
La dirigenza nerazzurra e biancoceleste hanno espresso il loro profondo dolore in merito alla scomparsa del papà del mister Maurizio Sarri
Un doloroso lutto per il Comandante Maurizio Sarri che piange la scomparsa del suo papà Amerigo, campione di ciclismo del periodo del dopoguerra. Per esprimere il proprio cordoglio, Atalanta e Lazio hanno emesso un comunicato.
Il comunicato dell'Atalanta
Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri.
Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze.
Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra.
Il comunicato della Lazio
Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari.