Operazione Nostalgia, Fuser: " I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo. Coppa Italia?..."

L'ex biancoceleste Diego Fuser si è espresso, ai microfoni dei cronisti presenti all'evento Operazione Nostalgia, riguardo il suo periodo alla Lazio.

Penso sia una cosa positiva, le vittorie portano sempre serenità nell’ambiente e in questo momento penso che ce ne sia bisogno. Spero che possa continuare con questo passo.

Penso cambierebbe il giudizio finale, tutti la snobbano ma quando la vinci poi tutti gioiscono. Mi auguro la Lazio possa arrivare in fondo e vincerla, sicuramente sarebbe una stagione in cui almeno avresti alzato una coppa.

I tifosi son una parte molto importante, quando ci sono li senti e ti danno la carica. Sono il dodicesimo uomo in campo. A volte è normale che capiti ci sia contestazione, è una cosa che nel calcio succede. Bisogna accettarla e rispettarla, poi andare avanti e convincerli.