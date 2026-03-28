Primavera, Lazio-Napoli: cambia l'orario del Big match di Pasquetta. Ecco quando si gioca

Cambio di programma per i ragazzi di Sanderra (guidati in panchina da Punzi). La sfida di Pasquetta contro il Napoli, valida per la trentaduesima giornata di campionato, ha subìto una variazione ufficiale d'orario rispetto a quanto stabilito inizialmente dalla Lega Serie A. Un aggiornamento importante per i tifosi che vorranno seguire la squadra in questa fase cruciale della stagione.

Lazio-Napoli: il nuovo orario

Il match non si disputerà più nel pomeriggio: il fischio d’inizio, previsto originariamente per le 16:00, è stato infatti anticipato. Lazio e Napoli scenderanno in campo alle ore 11:00 di lunedì 6 aprile. La cornice dell'incontro resta confermata: sarà il centro sportivo di Formello, sul prato del Fersini, a ospitare l'importante scontro diretto.

Caccia ai tre punti

Nonostante il cambio d'orario, l'obiettivo dei biancocelesti resta lo stesso: sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali in ottica classifica. Sarà una mattinata di grande calcio giovanile, con la Lazio chiamata a dare continuità ai propri risultati in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta fin dai primi minuti.