Flop Lazio, sfuma ottavo posto: cambia la programmazione estiva. Verso il record negativo

La sconfitta nel derby ha spento definitivamente le speranze di ottavo posto per la Lazio di Sarri. A condannare i biancocelesti è stato anche il colpaccio del Bologna di Vincenzo Italiano, che nel finale ha espugnato Bergamo grazie a una rete di Orsolini. Con questo risultato, gli emiliani volano a +4 in classifica, rendendo del tutto inutile l'ultima giornata di campionato che vedrà Isaksen e compagni sfidare il Pisa all'Olimpico.

Ritiro estivo anticipato

Mancare l'ottavo posto non è solo una questione di prestigio, ma un problema logistico enorme. Quella posizione, infatti, come riportato da Il Messaggero, avrebbe garantito alla Lazio il pass diretto per gli ottavi di finale di Coppa Italia a dicembre. Finire noni, invece, costringerà i biancocelesti a scendere in campo per i trentaduesimi e i sedicesimi di finale già all'inizio di agosto. Questo significa una sola cosa: vacanze ridotte all'osso e inizio del ritiro estivo anticipato di parecchie settimane.

Spettro record negativo

L'ultimo match stagionale contro i toscani del Pisa, già retrocessi, servirà solo a evitare il peggior piazzamento dell'era Lotito degli ultimi quindici anni. Finora, il punto più basso della gestione recente era stato l'ottavo posto con Simone Inzaghi nel 2018/19 (escludendo il lontano dodicesimo posto del 2009/10). Oggi la Lazio rischia seriamente di fare peggio, macchiando un'annata già molto complicata. Il verdetto finale per la squadra di Sarri non dipenderà nemmeno soltanto dalle sue forze. In base ai risultati che raccoglieranno il Sassuolo (contro Lecce e Parma) e l'Udinese (contro Cremonese e Napoli), la Lazio potrebbe chiudere al nono, al decimo o addirittura all'undicesimo posto, scivolando clamorosamente nella parte destra della classifica.