De Siervo: "Lazio e Inter hanno onorato la Coppa, segno della salute del calcio italiano"

Al termine dell'evento Ip & sports: ready, set, play, organizzato dalla Fapav, l'Amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo si è espresso in merito alla finale di Coppa Italia.

Il calcio viene raccontato peggio di quello che è in realtà. C'è buona comunanza in termini di vita della Lega, tutti hanno la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calco. L'agenda è comune, si sta parlando di contenuti e nelle prossime settimane possono esserci belle novità.