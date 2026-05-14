De Siervo: "Lazio e Inter hanno onorato la Coppa, segno della salute del calcio italiano"
Al termine dell'evento Ip & sports: ready, set, play, l'Amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo si è espresso sulla finale di Coppa Italia
Al termine dell'evento Ip & sports: ready, set, play, organizzato dalla Fapav, l'Amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo si è espresso in merito alla finale di Coppa Italia.
L'intervento di De Siervo
Il calcio viene raccontato peggio di quello che è in realtà. C'è buona comunanza in termini di vita della Lega, tutti hanno la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calco. L'agenda è comune, si sta parlando di contenuti e nelle prossime settimane possono esserci belle novità.
Coppa Italia
Un evento cresciuto nel tempo, ormai al livello di qualsiasi finale di Champions League, che fa onore al nostro Paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un'ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio