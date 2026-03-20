Lazio-Sarri, futuro in bilico: tre condizioni per restare

Quello tra Maurizio Sarri e la Lazio non sembra destinato a un finale scontato. Il rapporto con la società è tutt’altro che sereno, ma il contratto fino al 2028 obbliga entrambe le parti a riflessioni profonde in vista del futuro.

Il tecnico rinuncerebbe agli oltre 5 milioni netti a stagione solo davanti a una proposta davvero importante, sia dal punto di vista tecnico che economico. Tra le possibili destinazioni si muovono alcune suggestioni: la Fiorentina rappresenta un’ipotesi, anche se la presenza di Paratici complica i piani, mentre il Bologna potrebbe diventare un’opzione in caso di addio di Italiano. In assenza di alternative concrete, Sarri è comunque pronto a restare a Roma, ma a determinate condizioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono tre i punti chiave su cui il tecnico chiede risposte alla società. Il primo riguarda il rafforzamento della rosa: Sarri sa di non avere pieno controllo sul mercato, ma pretende un miglioramento qualitativo dell’organico.

Il secondo nodo è legato alla progettualità. Dopo una stagione vissuta quasi come un anno zero, l’obiettivo è costruire una base solida di 5-6 giocatori su cui fondare il futuro, nonostante il peso dei numerosi contratti in scadenza tra il 2026 e il 2027.

Infine, il terzo punto riguarda l’ambiente. Per Sarri è difficile immaginare una Lazio senza il supporto del proprio pubblico: serve una ricucitura tra società e tifosi per riportare entusiasmo all’Olimpico.

Molto dipenderà anche dal finale di stagione, con la Coppa Italia che può diventare decisiva per orientare le scelte. In caso contrario, la palla passerà a Lotito, chiamato a decidere se proseguire con Sarri o aprire un nuovo ciclo tecnico. Il verdetto, come sempre, arriverà a giugno.