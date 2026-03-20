Tavares rilanciato: può essere un pilastro per il futuro

Ha cambiato passo, dentro e fuori dal campo. Nuno Tavares si è rilanciato alla Lazio e, oggi, può candidarsi a essere uno degli uomini da cui ripartire per il futuro.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il portoghese potrebbe entrare nella base di 7-8 giocatori su cui costruire la squadra dopo questo “anno zero”. Un segnale forte, considerando le difficoltà vissute nella prima parte di stagione.

Il contratto in scadenza nel 2029 rafforza ulteriormente la posizione della Lazio: eventuali offerte tra i 10 e i 12 milioni, circolate a gennaio, potrebbero non bastare più. Non solo per il rendimento in crescita, ma anche per la presenza dell’Arsenal, che vanta una percentuale importante (40%) sulla futura rivendita.

Ora però tutto passa dal campo. In questi ultimi due mesi Tavares dovrà trovare continuità e convincere definitivamente Sarri, guadagnandosi la piena fiducia del tecnico.

Il resto, tra mercato e strategie, verrà deciso a giugno. Ma intanto il portoghese ha già cambiato il suo destino.