Il punto dall'infermeria: Marusic e Cataldi verso il rientro contro il Monza

Nella giornata di domani, Gattuso ritroverà la squadra dopo i cinque giorni di pausa concessi. A partire dai prossimi giorni, il tecnico potrà valutare le condizioni dei giocatori ancora rimasti ai box, con l'obiettivo di aumentare le alternative in rosa in vista della ripresa del campionato.

Cataldi e Marusic verso il pieno recupero

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, Danilo Cataldi, già convocato contro Milan e Venezia, sarebbe vicino al pieno recupero. Il centrocampista sarebbe pronto a tornare in campo già contro il Monza e a far rifiatare un reparto fortemente colpito nelle ultime settimane da diversi infortuni.

Non solo Cataldi, buone notizie arrivano anche dal rientro di Adam Marusic, fermo per l'infortunio rimediato alla prima uscita in campionato contro il Bologna, ma pronto a rientrare e a contendersi la maglia da titolare con Floriani Mussolini.

Nuovo ballottaggio per Gattuso

L'ex Cremonese ha sfruttato bene la titolarità in questa prima parte di campionato, mettendo in campo buone prestazioni, che potrebbero ad oggi complicare le scelte del tecnico biancoceleste. Con il rientro di Marusic, Gattuso potrà avere una nuova alternativa a disposizione e pesare di alternare i due terzini in base alle avversarie.

Sempre secondo il quotidiano, anche Dele-Bashiru sarebbe vicino al rientro. Il nigeriano sarebbe guarito e arruolabile dopo i problemi fisici accusati contro il Bologna. A differenza dei due compagni di squadra, per Dele-Bashiru sarà più complicato trovare spazio in mezzo al campo, vista l'altissima concorrenza di Taylor e Frattesi.