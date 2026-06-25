Cardone: "Caso Gothberg? Altra figuraccia a livello internazionale. Lucca-Ratkov?..."

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il caso Gothberg e sul mercato del club biancoceleste.

Caso Gothberg? Altra figuraccia a livello internazionale. Anche il comunicato della Lazio è stato abbastanza farraginoso. In totale ora la Lazio deve pagare circa 80-90 mila euro. Bastava essere più attenti e fare ciò che ha fatto il Milan, ossia il contrario: il rinnovo del contratto come segno di civiltà. Ad ogni modo, anche se non si vuole rinnovare, ci vuole dialogo.

Peruzzi aspetta l’incontro dal vivo con Lotito per capire se ci sono i margini per rientrare. Lucca alla Lazio verrebbe. Lui e Ratkov nella stessa squadra faccio fatica a vederli, stando alle caratteristiche tecniche è difficili vederli nello stesso attacco. La figura di Lotito è controversa: da un lato c’è il riconoscimento di alcune capacità in politica, dall’altro c’è ciò che sta accadendo alla Lazio