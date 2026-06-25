Serie A: le amichevoli estive

Il quadro momentaneo

Come riportato da Sky Sport, molte squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A hanno annunciato le amichevoli in programma questa estate.

Le sfide e le date

Sabato 18 luglio, al centro sportivo di Valles, si disputerà Bologna-Arminia Bielefeld. Gli altri Impegni dei rossoblù sono con Heidenheim, Iraklis e infine con il Cambuur, sabato 1 agosto (orario da definire). Impegni tedeschi per i bergamaschi che, sabato 8 agosto ore 17, affronteranno lo Schalke, che milita in Bundesliga, la seconda divisione del campionato tedesco di calcio. Al Feyenoord Stadium, domenica 2 agosto, si giocherà Feyenoord-Atalanta. Il Cagliari si scontrerà con la Sampdoria al campo sportivo comunale di Temù, e con il Modena martedì 28 Luglio. La Fiorentina ha annunciato sei amichevoli. Affronterà la Primavera Fiorentina e il Gubbio. Sabato 25 Luglio si terrà QPR-Fiorentina, il 29 luglio Watford-Fiorentina, il 6 agosto Fiorentina-Deportivo La Coruna, e infine sabato 8 agosto i viola si recheranno allo stadio Alberto Braglia per affrontare il Modena. Il Genoa ha in programma due sfide: il 19 luglio affronterà il Trento e il 25 Luglio il Vicenza. L'Inter, dopo aver affrontato il Karlsruher domenica 26 luglio, sfiderà sia il Milan, il 5 agosto, che la Juventus, sabato 8 agosto, oltre al Manchester City, sabato 1 agosto. Il Milan giocherà contro l'ex squadra del suo nuovo allenatore Amorim, il Manchester United, sabato 15 agosto. Affronterà poi il Celtic, l'Inter e il Chelsea. La Juventus affronterà il Palermo, il Chelsea, lo Standard Liegi e il Basilea. Il Parma sarà impegnato a Luglio con Arezzo, Sassuolo e Trento, e Parma Primavera. Ad agosto si terranno due sfide: Parma-Iraklis Salonicco e Parma-Sampdoria. Il Sassuolo affronterà il Padova mercoledì 22 Luglio e l'Alta Anaunia giovedì 26 luglio. I granata si scontreranno con Pinzolo Valrendena, Alcione Milano, e con la Cittadella nei test precampionato.