Women, le pagelle di Parma-Lazio: show Monnecchi, Visentin illumina, altro eurogol di Oliviero

La Lazio Women torna finalmente a sorridere dopo tre sconfitte consecutive e riapre le speranze per un piazzamento in Champions, anche se al momento appare alquanto difficile, visto il vantaggio di cinque lunghezze della Juventus. Tuttavia, dopo le ultime prestazioni opache e sottotono, che avevano accesso polemiche anche all'interno della stessa società biancoceleste, la squadra è tornata a offrire una buona prova contro il Parma, nonostante le importanti assenze, soprattutto in attacco.

Le pagelle di Parma-Lazio

Durante - 6

Non può nulla sull'eurogol di Prugna che la lascia inchiodata alla linea di porta. Per il resto è ordinaria amministrazione senza grossi spaventi.

Baltrip-Reyes - 6

La sua partita è un diesel. Parte in affanno e poi piano piano riesce a carburare ed è brava a contenere le pericolose attaccanti del Parma.

Connolly - 5,5

Qualche sbavatura in fase di possesso ed impostazione, ordinata in marcatura.

D`Auria - 6

Brava in copertura su Prugna e Redondo, contiene bene l'attacco con una prestazione affidabile.

Zanoli - 5,5

Corre tanto, spinge e dialoga con Oliviero. Arriva spesso sul fondo ma le soluzioni che trova non sono quasi mai quelle giuste. Imprecisa. Dal 58' Benoit - 6 Subentra con la giusta testa e detta i tempi del palleggio laziale. Bene anche in fase di non possesso, quando le sue compagne sono costrette ad arretrare.

Visentin - 7

Autrice del gol della ribalta laziale: rapida e tecnica. Si adatta bene al ruolo di esterno di centrocampo e sigla un gol importante e molto bello dopo un triangolo con Monnecchi.

Castiello - 6

Prestazione da leader e capitano, mette ordine in mezzo al campo e detta i tempi. Dal 58' Karczewska 6 - Unica punta di ruolo in squadra, entra e fa quello che deve, difendendo bene i palloni che le arrivano e sgomitando con tutta la retroguardia ducale.

Goldoni - 6

Torna in campo dal 1' dopo un lungo stop. Buona prestazione, con poche sbavature. Dal 71' Cafferata - 6,5 Entra e firma un grande assist per Olivero, che sigla il 3-1 laziale.

Oliviero - 7

Sempre attenta sulla fascia, propositiva e nel finale firma il 3-1 biancoceleste con un altro eurogol stagionale.

Simonetti - 5,5

Schierata come seconda punta non riesce ad essere incisiva quanto servirebbe. Perde spesso i duelli e non convince in fase di palleggio.

Monnecchi - 7,5

In un reparto offensivo ridotto all'osso, complice le assenze di Le Bihan e Piemonte, Monnecchi si adatta da prima punta pur essendo un'ala: pericolosa, segna il gol del pareggio e serve Visentin per la rete delle numero 99 biancoceleste. Miglior prestazione stagionale. Dal 88' Cesarini - sv

La pagella di mister Grassadonia

Voto - 6,5

Costretto a reinventare una Lazio orfana di Piemonte e Le Bihan, si inventa un 4-4-1-1 senza attaccanti di ruolo e con Monnecchi prima punta. Alla fine ha ragione lui e la Lazio sfodera una buona prestazione, strappando tre punti importanti per la classifica.