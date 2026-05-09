Diouf: "Voglio rimanere all'Inter ed aiutare la squadra. Non sono una punta ma..."
Diouf ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter
Photo by Warren Little/Getty Images via onefootball
Diouf ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter.
Le dichiarazioni di Diouf a Dazn
Non sono un attaccante. Voglio solo giocare e aiutare la squadra. Mi sono trovato bene da punta, non è stata la prima volta. Non so se ci giocherò ancora lì (ride, ndr.). Futuro? Voglio rimanere all'Inter, questa è stata solo la mia prima stagione e ho bisogno di tempo. Qui sono molto felice. In questo momento mi trovo meglio a destra, ma posso stare anche a sinistra. Mi sento veloce in campo.