Diouf: "Voglio rimanere all'Inter ed aiutare la squadra. Non sono una punta ma..."

Diouf ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter.

Non sono un attaccante. Voglio solo giocare e aiutare la squadra. Mi sono trovato bene da punta, non è stata la prima volta. Non so se ci giocherò ancora lì (ride, ndr.). Futuro? Voglio rimanere all'Inter, questa è stata solo la mia prima stagione e ho bisogno di tempo. Qui sono molto felice. In questo momento mi trovo meglio a destra, ma posso stare anche a sinistra. Mi sento veloce in campo.