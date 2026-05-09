Mkhitaryan: "Faremo del nostro meglio per alzare un altro trofeo. Futuro?..."

Mkhitaryan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter.

Ho avuto una carriera grandiosa e sono felice di essere una parte dell’Inter e un compagno di questi ragazzi. Ci mancano tre partite, poi vedremo cosa farò. Abbiamo una grande sfida tra quattro giorni, speriamo di prepararla bene e di fare il nostro meglio per alzare un altro trofeo.