Mkhitaryan: "Faremo del nostro meglio per alzare un altro trofeo. Futuro?..."

Mkhitaryan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
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Mkhitaryan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter.

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Le dichiarazioni di Mkhitaryan a Dazn 

Ho avuto una carriera grandiosa e sono felice di essere una parte dell’Inter e un compagno di questi ragazzi. Ci mancano tre partite, poi vedremo cosa farò. Abbiamo una grande sfida tra quattro giorni, speriamo di prepararla bene e di fare il nostro meglio per alzare un altro trofeo.

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