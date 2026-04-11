Romulo: "Sarri è tra i migliori. Ho consigliato ad un dirigente della Lazio…"

Sulle frequenze di Radio Laziale, è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Romulo. L'esterno brasiliano con la maglia della Lazio ha vinto la Coppa Italia 2018/19.

Le parole di Romulo a Radio Laziale

Mi aspettavo una Lazio viva che potesse arrivare tra le prime quattro, poi è andata male. Nelle ultime partite ha fatto dei buoni risultati. La stagione è un po' particolare.

Sulla protesta

Io seguo la Lazio, ma più il campo. Essendo in Brasile faccio fatica a capire quello che succede fuori. Mi dispiace vedere i tifosi fuori dallo stadio. Non so se la società continuerà o no. Se lo fa deve capire che i tifosi ci tengono tantissimo. Quello dei tifosi è un atto d'amore. La loro assenza è per amore della squadra. La volontà è che la Lazio cresca tecnicamente, ma anche per gestione e rapporto.

Lotito

Lotito e Tare mi hanno portato alla Lazio e li ringrazio perchè mi sono legato a questo ambiente. Io credo che Lotito ha sempre cercato di fare il bene della Lazio, ci hanno messo in condizione di lavorare bene.

Se mi sarebbe piaciuto lavorare con Sarri?

Porca miseria! Per me è tra i migliori che ci siano, il suo modo di far giocare le squadre mi piace tantissimo. Dipende anche dai calciatori che hai in mano devono capire quello che vuole fare lui. Lotito di solito tiene gli stessi giocatori, questo è un punto di forza. Se terrà Sarri non possiamo saperlo, io lo terrei, parliamo di un ottimo allenatore e credo abbia bisogno di tempo.

Sulla stagione

La stagione è simile a quella che ho vissuto io e spero che la Lazio possa vivere lo stesso finale. A Roma c'è solo una squadra abituata a vincere.

Inzaghi

Romulo, Inzaghi - Depositphotos

Inzaghi è stato l'allenatore più forte che ho avuto insieme ad Allegri. Era già consacrato nonostante fosse a inizio carriera. Ci teneva a vincere ogni partita e ci faceva allenare a duemila all'ora. Sapevamo che non potevamo andare in Europa, ma anche che la Coppa Italia era una grande occasione.

Sulla squadra

La Lazio fa partite veramente belle, altre meno. Di questa squadra mi piace il modo in cui lavora Sarri e il gioco che prova a proporre. Ci sono delle partite che si vede la mano di Sarri, altre meno. Mi piace tantissimo Cataldi, è un grandissimo calciatore. Calcia benissimo con i due piedi e poi è un amico.

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