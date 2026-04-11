Lotito che gaffe! Calenda spiega la figuraccia del patron

Durante la trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio1, il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, ha raccontato una gaffe di Claudio Lotito, che lo ha coinvolto direttamente.

Lotito viene da me e mi fa: 'Ah Calè devi decidere su sta casa a Cavallo (Corsica, ndr)'. Io gli dico che non ci sono mai stato e gli chiedo in che senso e lui mi risponde: 'Me dice il mio avvocato che te stai a compra' la villa a Cavallo'. Io ho ribadito che non ci sono mai stato, lui chiama l'avvocato che gli dice: 'No, se la sta a comprà, se la sta a comprà. Ma il senatore Calenda!'. C'è un procuratore che si chiama Calenda, ma che non sono io.