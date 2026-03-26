L’Italia batte l’Irlanda del Nord e raggiunge la finale
Gli Azzurri vincono 2-0, decisive le reti di Tonali e Kean
Dopo un primo tempo scialbo, l’Italia batte l’Irlanda del Nord 2-0 grazie alle reti di Tonali e Kean nella ripresa. Martedì gli Azzurri saranno impegnati nella finale, in caso di vittoria si tornerà ai Mondiali dopo le ultime due mancate partecipazioni.
Italia-Irlanda del Nord
L’Italia gioca un primo tempo prevedibile senza creare particolari occasioni: alla squadra di Gattuso è mancata soprattutto la velocità nella trasmissione palla. Nella ripresa, Retegui spreca una grande occasione solo davanti al portiere. Al minuto 56’, con un grande tiro da fuori area Tonali porta in vantaggio l’Italia. Kean chiude i giochi nel finale con un grande gol; prima del 2-0 l’attaccante della Fiorentina aveva impegnato il portiere avversario. Gli Azzurri si giocheranno il tutto per tutto martedì.