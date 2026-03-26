Danimarca, doppietta di Isaksen in un solo minuto

L’esterno biancoceleste colpisce anche in Nazionale: doppietta in un minuto

Emanuele Petrucci /
Isaksen
Isaksen - Fraioli

Serata di Nazionali, in questi minuti si stanno giocano le semifinali dei playoff per accedere al Mondiale di quest’estate. Nella gara tra Danimarca e Macedonia del Nord, Gustav Isaksen è partito titolare.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Isaksen

Doppietta di Isaksen con la Danimarca

La nazionale danese in questo momento sta vincendo 3-0 contro la Macedonia del Nord. Il biancoceleste Gustav Isaksen ha siglato una doppietta in un solo minuto: il secondo e il terzo gol dei danesi hanno la sua firma.

Amantino Mancini: “Vedere una Lazio così non è buono per il calcio di Roma, ecco perché…”
L’Italia batte l’Irlanda del Nord e raggiunge la finale