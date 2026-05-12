Conferenza Chivu: "La Lazio troverà qualche motivazione in più rispetto a sabato. Su Thuram..."

Alla vigilia della finale di Coppa Italia Lazio-Inter, il mister Chivu ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

Finale e Campionato? Sono due partite diverse e quando si giocano due partite vicine con la stessa squadra é difficile. Loro troveranno qualche motivazione in più. Noi dobbiamo essere umili ma ricordarci che ci siamo meritati di vincere lo scudetto ed arrivare in finale. Thuram sta meglio, oggi si è allenato con noi ma domani valuteremo.

Io non posso parlare a nome di Mario ma ha detto che é una gestione fatta bene da parte nostra. È merito dei ragazzi che hanno dato sempre il massimo quotidianamente e partita dopo partita. Bisogna stare in un mondo anche quando le cose non vanno bene ed accettare che non si è perfetti. Anche noi abbiamo dei valori che possiamo trasmettere.

Doublete? Noi ci siamo meritati di vincere lo scudetto e di arrivare in finale, bisogna mantenere lo stesso atteggiamento, essere sereni ed avere voglia di divertirsi.

A me non cambia un tubo ma sono felice di aver trovato una squadra che rispetta le mie ambizioni. Questo sin dall'inizio. Ho sempre percepito quello che è Lautaro, cosi come gli altri. La nostra forza é capire quello che rappresentiamo. La squadra e competitiva da tanti anni. QUESTO e quello che volevo io, si vince e si perde insieme.

Io ho dato ambizione e quello che è stata la mia esperienza da giocatore, so cosa significa stare in una squadra come l'Inter e le voci che la circondano. Ho sempre cercato di rassenenare loro umanamente e gestire la frustrazione che spesso ci viene addosso da fuori e di mantenere il livello di competitività. Loro mettono la faccia, sanno stare insieme e si divertono.