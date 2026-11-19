La Lazio ritrova cinque calciatori impiegati dal primo minuto con le rispettive nazionali: Mandas, Dele-Bashiru, Belahyane, Provstgaard e Isaksen. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Alle soddisfazioni della sosta si affianca ora la gestione delle energie. In vista del Lecce, Gattuso ragiona su turnover e modulo.

Mandas titolare, assist di Isaksen con la Danimarca

Lunedì Mandas ha festeggiato l’esordio da titolare con la Grecia, mantenendo la porta inviolata contro la Serbia. Martedì è toccato a Dele-Bashiru e Belahyane partire dal primo minuto, rispettivamente con Nigeria e Marocco.

Provstgaard e Isaksen hanno giocato entrambi tutti i 99 minuti con la Danimarca. Il difensore ha retto l’urto, mentre Isaksen ha servito un assist. In Nations League, però, i danesi si sono fatti rimontare dalla Norvegia.

Le convocazioni e il rientro a Formello

Come osserva Il Messaggero, a Formello le presenze nelle selezioni sono motivo d’orgoglio. I calciatori biancocelesti hanno ritrovato spazio e attenzione: alle convocazioni sono seguite le titolarità e, nel caso di Isaksen, anche un assist.

Per il club è una soddisfazione legata al riconoscimento sul campo dei propri giocatori, dopo un periodo in cui il loro valore di mercato era stato spesso al centro dell’attenzione. Il rovescio riguarda il rientro: le nazionali restituiscono i calciatori alla Lazio proprio mentre riprendono gli impegni. È in questo quadro che Gattuso valuta le scelte per il Lecce.

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