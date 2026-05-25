Italia, i convocati di Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia

Ginevra Sforza /
Fraioli
Fraioli

Il commissario tecnico a interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati azzurri in vista delle prossime due amichevoli che impegneranno la Nazionale Italiana le prossime settimane, reduce dalla mancata qualificazione ai mondiali di giugno.

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L'Italia affronterà il Lussemburgo mercoledì 3 giugno alle ore 20.45, allo Stade de Luxembourg, mentre domenica 7 giugno, sempre alle 20.45, incontrerà la Grecia al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta.

I convocati di Baldini

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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