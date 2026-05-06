Finale di Coppa Italia, Olimpico sold out: polverizzati gli ultimi tagliandi in vendita libera

A pochissime ore dall’apertura ufficiale della vendita libera, lo stadio Olimpico di Roma è già ufficialmente sold out per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma il 13 maggio. L’ultimo atto della competizione farà, come si prevedeva, registrare il tutto esaurito, con tifosi biancocelesti e nerazzurri pronti a riempire gli spalti.

Risposta diversa del pubblico laziale e interista per la sfida di campionato

I sostenitori delle due squadre hanno infatti scelto di rispondere presente per l'occasione, soprattutto i laziali dopo le recenti disertazioni dallo stadio per le proteste nei confronti della società. Invece, in occasione della sfida di campionato contro l'Inter, sempre all'Olimpico, proseguirà la contestazione, con anche la solidarietà dei gruppi organizzati nerazzurri che hanno scelto di non presenziare allo stadio.

La risposta per la finale Coppa Italia è, però, ben diversa: i tifosi hanno deciso di riempiere l'Olimpico per sostenere la propria squadra in una serata dal peso rilevante per la squadra di Sarri, che può risultare decisiva per la stagione della Lazio.

Biglietti esauriti

Dopo le fasi di prelazione e della priority pass, gli ultimi tagliandi rimasti a disposizione sono stati polverizzati in poche ore, nonostante i prezzi elevati che hanno fatto emergere più di qualche polemica.

Al momento dell'apertura della vendita libera, alle ore 12:00 di ieri, si sono formate code virtuali lunghissimi con oltre 50mila utenti collegati, fino ad arrivare nel giro di pochissimo tempo all'esaurimento anche dei 3.500 biglietti a disposizione, che hanno registrato il definitivo sold out.