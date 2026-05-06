Cardone: "Sarri-Napoli? Pista concreta. Credo che Lotito..."

Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, si è soffermato sul futuro di Sarri: nelle ultime ore il nome del tecnico biancoceleste è stato accostato al Napoli per sedere nuovamente sulla panchina partenopea.

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Cardone a Radiosei

Si deciderà il 12 maggio quando e a che ora si giocherà il derby, nel frattempo vanno avanti diversi confronti. Le autorità spingono per lo spostamento della gara, situazione complessa per la Lega vista la contemporaneità delle partite delle squadre che giocano per gli stessi obiettivi.

Su Sarri al Napoli

Sarri-Napoli? Pista concreta, l’ipotesi di Conte in Nazionale e Sarri a sostituirlo a Napoli è concreta. Tuttavia, c’è un contratto fino al 2028 e il rapporto tra Lotito e De Laurentiis è sempre altalenante, non credo che Lotito lasci andare Sarri senza una richiesta di indennizzo quindi vedremo come andrà. Sono discorsi prematuri, anche perché deve essere ancora nominato il presidente della Federcalcio. Ma comunque le cose si stanno muovendo in questa direzione.

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