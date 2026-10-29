Lazio, il pack col derby irrita i tifosi: Olimpico ancora vuoto
Contro il Parma c’erano 9.561 spettatori; al Mapei i sostenitori biancocelesti erano più numerosi.
Il derby compreso nel pacchetto di tre partite proposto dalla Lazio suscita malumore tra i tifosi, mentre l’Olimpico continua a registrare poche presenze nonostante i risultati della squadra. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Per molti, inserire la sfida con la Roma nell’offerta agevolata rischia di complicare il ritorno del tifo organizzato annunciato per quella gara.
Il contrasto tra Mapei e Olimpico
La Lazio si sta imponendo in campionato, ma il sostegno sugli spalti di casa non segue lo stesso andamento. Come riferisce Il Messaggero, contro il Parma all’Olimpico c’erano appena 9.561 spettatori: al Mapei i tifosi biancocelesti erano più numerosi.
È il contrasto che accompagna una stagione iniziata come mai prima per la squadra, mentre una parte del pubblico continua a disertare le partite interne.
Prezzi ridotti e pacchetto di tre partite
La società prova a riavvicinare i sostenitori con prezzi molto bassi per la partita di domenica alle 15. Ha inoltre previsto una tariffa agevolata per assistere alle gare contro Lecce, Atalanta e Roma.
La scelta di includere la stracittadina, però, non viene accolta da tutti allo stesso modo: per molti tifosi la promozione somiglia a una provocazione. Il tentativo del club di ricostruire un rapporto con il pubblico si intreccia così con una nuova ragione di tensione.