Inter e Milan, stadio da 708 milioni: attesi 120 milioni di ricavi in più l’anno

Inter e Milan presenteranno il progetto del nuovo stadio di Milano giovedì 29 ottobre 2026, alle 16:30, al Castello Sforzesco. Secondo quanto riportato da SportMediaset, L’impianto avrà 71.500 posti e rientrerà in un’operazione stimata in 2,3 miliardi di euro, di cui oltre 700 milioni destinati alla sola struttura sportiva. La consegna è prevista tra il 2031 e l’inizio del 2032.

Il progetto: due anelli e oltre 13 mila posti premium

Durante la presentazione saranno mostrati i rendering dell’arena progettata dagli studi Foster + Partners e Manica. Il nome del nuovo impianto sarà legato a uno sponsor commerciale. Tra i 71.500 posti a sedere figurano oltre 13 mila sedute premium, distribuite tra spazi hospitality e settori corporate.

La struttura raggiungerà un’altezza di circa 52 metri. Il disegno prevede due grandi anelli, spalti vicini al terreno di gioco e curve con un marcato sviluppo verticale. Le tribune avranno una copertura fissa; sono previsti anche parcheggi interrati e aree per negozi, ristorazione e intrattenimento.

Il piano comprende dunque sia l’arena sia gli interventi nelle aree circostanti, da realizzare in fasi successive. Secondo SportMediaset, il costo complessivo stimato è di 2,3 miliardi di euro.

Le spese, i ricavi attesi e il finanziamento

Il primo grande esborso risale a novembre 2025: 175 milioni di euro, al netto delle detrazioni, per l’acquisto dell’attuale Meazza e delle aree circostanti. La progettazione è stimata in circa 99 milioni. Per la costruzione del nuovo stadio sono previsti 708 milioni di euro.

Nel quadro economico rientrano anche quasi 60 milioni per ricostruire il tunnel Patroclo, 15 milioni per la gestione e la messa in sicurezza del cantiere mentre il vecchio stadio sarà ancora accanto al nuovo, e 6 milioni per i collaudi finali. Il progetto comprende inoltre le successive opere di demolizione e riqualificazione.

Inter e Milan prevedono 120 milioni di ricavi aggiuntivi all’anno, pari a 60 milioni per ciascun club. Ottanta milioni dovrebbero arrivare dallo stadio e altri 40 dalle attività commerciali intorno all’impianto.

L’investimento, indicato come il più grande nella storia dei due club, sarà gestito con una formula di project financing. Inter e Milan intendono combinare capitale proprio, o equity, e debito bancario, attraverso prestiti a lungo termine o bond da rimborsare con i ricavi prodotti dal nuovo stadio.

Per sostenere le prime fasi e l’acquisto dei terreni, la società veicolo Stadio San Siro Spa ha già ottenuto un finanziamento da 354 milioni di euro. Al pool di istituti nazionali e internazionali partecipano Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, MUFG Bank, Banco Bpm e Bper Banca.

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