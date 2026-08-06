La Lazio insiste per il difensore classe 2002, Ibe Hautekiet

La Lazio insiste per il difensore dello Standard Liegi, Ibe Hautekiet. L'operazione con il club belga è ancora da definire. Il centrale, classe 2002, è in cima alla lista dei difensori, dopo le trattative sfumate per Sergi Dominguez e Markmann, che ha rifiutato la proposta.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Hautekiet ha un contratto fino al 2029, serve quindi un'offerta allettante per spingere alla cessione lo Standard Liegi.

Negli scorsi giorni si era espresso così il tecnico Euvrard:

Non sono preoccupato, so che alcuni giocatori possono interessare ad altri club e ho abbastanza esperienza per sapere come funzionino certe dinamiche. Manca un mese al termine della sessione di mercato, possono succedere tante cose.

Non era nei piani iniziali del club croato la partenza di Hautekiet. Lo Standard Liegi, infatti, punterebbe sul calciatore anche per la prossima stagione.

Le priorità per il mister Gattuso restano un difensore e un centravanti. Gimenez è il suo preferito, ma è forte la concorrenza del Porto.

La Lazio lavora su un prestito con diritto di riscatto

Come riportato sempre dal quotidiano, la distanza riguarda sopratutto la formula dell'operazione. La Lazio lavora su un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe eventualmente trasformarsi in obbligo. Dal Belgio però non accettano prestiti, il club ha già incassato circa 12.8 milioni di euro dalle cessioni estive, possono quindi permettersi di aspettare l'offerta giusta per Hautekiet. Lo Standard Liegi ha già raggiunto gli obbiettivi finanziari che aveva fissato per l'estate, servirà quindi una proposta ritenuta vantaggiosa dal club per far partire il difensore: un'offerta a titolo definitivo o garanzie economiche vicine a una cessione certa.

Hautekiet ha mostrato il suo interesse per la destinazione alla Lazio, la considera un'opportunità importante per valutarsi in un campionato di livello superiore e crescere calcisticamente. La volontà del calciatore potrebbe favorire la trattativa, ma il punto principale rimane la presentazione di un'offerta adeguata per il club belga.

Il profilo di Ibe Hautekiet

Il difensore dello Standard Liegi è cresciuto nel settore giovanile del Club Brugge. Viene acquistato dal club belga a gennaio 2023: il 18 gennaio fa il suo debutto in Pro League. Firma la sua presenza anche nella Nazionale Belga Under-16, 17, 18 e 19.