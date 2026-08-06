La lettera di un banchiere anonimo a Lotito: cosa non torna sul Flaminio?

Sulle colonne de Il Tempo, un banchiere anonimo ha indirizzato una lettera a Lotito. Cosa non torna sul Flaminio?

Lei disse che «Lo stadio si paga da solo» e l'advisor sembra averla presa alla lettera, considerando anche ricavi quali i «naming rights». Il punto è capire in quale misura una banca sia disposta a considerarli nel dimensionamento del debito, trattandosi di flussi meno prevedibili. Insomma, qualche chiarimento al suo advisor lo chiederei, anche per evitare che possa sorgere il dubbio che la struttura finanziaria prospettata debba ancora trovare piena condivisione con il sistema bancario”. C'è poi la valutazione della S.S. Lazio S.p.A.: 1,5 miliardi di euro. Sia chiaro: è più che legittimo che lei, da azionista, possa VOLERE quella cifra. Diverso è quanto la Lazio possa VALERE secondo criteri finanziari. Patrimonio immobiliare e parco giocatori contano, naturalmente, ma il valore di un'impresa dipende soprattutto dalla sua capacita prospettica di generare flussi di cassa. Un riferimento può aiutare: nel 2022 il Milan, campione d'Italia, sette volte campione d'Europa e con ricavi superiori a quelli della Lazio, fu oggetto di un'operazione valutata nell'ordine di 1,2 miliardi di euro. La Lazio, peraltro, è quotata e la sua capitalizzazione di Borsa è enormemente distante da 1,5 miliardi. Capitalizzazione e valore di acquisizione, naturalmente, non coincidono necessariamente. Ma la distanza resta notevole. Evidentemente il mercato non ha ancora avuto la fortuna di comprendere fino in fondo ciò che il suo advisor ha già compreso.

UN BANCHIERE ANONIMO.