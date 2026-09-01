Calciomercato Lazio, Petar Ratkov al Levante: aumentano le cifre del prestito
Aumentano le cifre del prestito per il trasferimento di Petar Ratkov al Levante, ecco i dettagli
Il centravanti serbo classe 2003, arrivato a Formello a gennaio dal Salisburgo, è pronto a cambiare maglia e a misurarsi con la Liga spagnola.
I dettagli dell'operazione di mercato
L'accordo tra il club biancoceleste e il Levante prevede un trasferimento a titolo temporaneo. Inizialmente impostata su un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 14 milioni, l'intesa è stata ritoccata: come riportato da Angel Garcia, il costo del prestito sale a 2 milioni, mentre l'opzione d'acquisto diventerà obbligatoria al raggiungimento della quota di 10 reti stagionali da parte dell'attaccante.
Stipendio e ultimi dettagli per la fumata bianca
Raggiunta l'intesa di massima anche con l'entourage del calciatore, che in maglia granata percepirà uno stipendio netto pari a 1,2 milioni di euro. Si attendono ormai soltanto gli ultimi passaggi burocratici e le firme per ufficializzare il passaggio ufficiale di Ratkov al club di Valencia.