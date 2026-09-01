Calciomercato Lazio, avviati i contatti per l'esterno Philip Otele del Basilea: il profilo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e ha messo nel mirino Philip Otele del Basilea, esterno classe 1999 del Basilea.

Il profilo e l'ultima stagione

Reduce da una parentesi in prestito all'Amburgo nella seconda parte dello scorso campionato, il calciatore è rientrato in Svizzera a luglio. Nella passata stagione tra Super League e Bundesliga ha totalizzato 29 presenze, dove ha realizzato 6 gol e 5 assist.

Il rendimento in avvio di stagione

In questo avvio di stagione, l'esterno ha collezionato 4 presenze e 181 minuti in Super League. Il tecnico del Basilea, inoltre, lo ha schierato 2 volte da titolare e in altre 2 occasioni a partita in corso.