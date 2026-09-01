Calciomercato Lazio, avviati i contatti per l'esterno Philip Otele del Basilea: il profilo
Ecco il profilo di Philip Otele, esterno del Basilea con il quale il club biancoceleste ha avviato i contatti
Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e ha messo nel mirino Philip Otele del Basilea, esterno classe 1999 del Basilea.
Il profilo e l'ultima stagione
Reduce da una parentesi in prestito all'Amburgo nella seconda parte dello scorso campionato, il calciatore è rientrato in Svizzera a luglio. Nella passata stagione tra Super League e Bundesliga ha totalizzato 29 presenze, dove ha realizzato 6 gol e 5 assist.
Il rendimento in avvio di stagione
In questo avvio di stagione, l'esterno ha collezionato 4 presenze e 181 minuti in Super League. Il tecnico del Basilea, inoltre, lo ha schierato 2 volte da titolare e in altre 2 occasioni a partita in corso.