Le pagelle di Lazio-Inter: sconfitta netta. Si salva solo Noslin

Tutto troppo facile all'Olimpico per l'Inter che vince con un netto 0-3. Il divario tra le due squadre sembra evidente, Sarri avrà una manciata di giorni per leccarsi le ferite e cambiare marcia in vista della finale di mercoledì.

Le pagelle di Lazio-Inter

Motta - 5.5

Non può veramente nulla in occasione dei tre gol dell'Inter. Quando può risponde presente con un paio di uscite alte e alcune parate interessanti.

Marusic - 4.5

Addormentato sul gol, si perde totalmente Lautaro Martinez. Sullo 0-3 nerazzurro troppo passivo su Mkhitaryan. Brutta gara del montenegrino, che paga soprattutto difensivamente, mentre in attacco non dà mai il suo apporto. Dal 77' Lazzari S.V.

Gila - 5.5

Lascia troppo spazio a Lautaro in occasione dello 0-1 nerazzurro. Recupera poi in un paio di occasioni, opponendosi con il corpo alle conclusioni nerazzurre. Dal 56' Provstgaard - 6

Romagnoli - 5

L'espulsione costa carissimo considerato che salterà il derby alla prossima giornata. È sfortunato perché l'intervento non è chiaramente cattivo, ma il cartellino rosso è corretto.

Pellegrini - 5.5

Non si arrende mai: subito dopo l'espulsione di Romagnoli serve bene Isaksen e nell'ultimo terzo di gara compie qualche discesa interessante. Restano però delle lacune difensive troppo grandi per passare inosservate.

Basic - 5.5

Prova a mettere ordine a centrocampo, ma non mette mai una marcia superiore. Monotono travolto dalla gara.

Rovella - 5

Passivo in occasione del gol di Sucic, mentre in fase di impostazione dà veramente poco. Dal 57' Patric: 6

Dele-Bashiru - 4

Troppo statico sia con il pallone fra i piedi sia quando invece a briglie sciolte può attaccare lo spazio ma non lo fa praticamente mai.

Cancellieri - 5

Anonimo per tutto il periodo in cui rimane in campo. Dal 57' Isaksen: 6.5

Noslin - 6.5

Si muove, svaria, pressa e viene a prendersi qualche pallone a centrocampo ed è sua l'occasione più grande che ha la Lazio. Gli manca solo un po' di precisione in fase conclusiva, ma è decisamente il migliore della Lazio

Pedro - 5.5

Ha sui piedi una potenziale occasione, che non sfrutta a dovere considerate le sue potenzialità. Trova poco spazio per poter far male nuovamente all'Inter. Dal 63' Dia: 6

La pagella di Sarri

Voto: 5

Peggior biglietto da visita per mercoledì era difficile stamparlo. La sensazione, o forse meglio dire una conferma empirica, è che le cilindrate delle due squadre siano proprio diverse con un dislivello veramente difficile da colmare con la sola tattica o aggressività.