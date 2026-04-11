Sarri studia la svolta offensiva: rivoluzione nel tridente

Sarri è chiamato ad una profonda rivoluzione nel tridente offensivo biancoceleste in vista della sfida contro la Fiorentina

Ginevra Sforza /
Photo by Enrico Locci/Getty Images via Onefootball
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L’approccio dell’ultima gara di campionato contro il Parma ha spinto Maurizio Sarri a fare profonde valutazioni in vista dei prossimi impegni. In particolare, lunedì sera la Lazio scenderà in campo contro la Fiorentina allo stadio Franchi, e la sterilità offensiva rappresenta una delle principali questioni su cui il tecnico intende intervenire.

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Rebus in attacco

La Lazio, infatti, ha il sesto peggior attacco della Serie A, con 32 reti in 31 partite. Con la trasferta contro i viola alle porte, Sarri potrebbe rivalutare il tridente offensivo schierato all’Olimpico contro il Parma: Isaksen, Maldini e Pedro potrebbero essere infatti esclusi per lasciare spazio a nuove soluzioni.

Il tecnico cerca maggiore imprevedibilità in attacco: i cambi, con gli ingressi di Cancellieri, Dia e Noslin contro i ducali, hanno permesso alla squadra di creare più pericoli, aumentando dinamismo e profondità.

Serve dunque una svolta in un reparto apparso troppo spento, in vista dei prossimi impegni di campionato e dell’appuntamento decisivo in Coppa Italia contro l’Atalanta. Sarri osserva e valuta: nessun posto è garantito.

Rivoluzione nel tridente offensivo

Al momento, secondo quanto riportato da Il Messaggero, non è chiaro se verranno apportate modifiche che riguardino uno o più titolari. Resta il fatto che uno dei nomi su cui Maurizio Sarri potrebbe puntare è quello di Noslin, che dall’inizio della stagione ha raccolto solo quattro presenze da titolare, ma è anche uno dei giocatori con la miglior media goal della Lazio e, soprattutto, tra quelli che riescono a incidere di più a partita in corso.

L’olandese rappresenta infatti un vero e proprio jolly a gara iniziata. In parte, il discorso è simile anche per il senegalese Dia, che contro il Bologna aveva dato segnali incoraggianti: la sua capacità di attaccare la profondità potrebbe mettere in discussione le certezze di Maldini, che da quando è arrivato alla Lazio è diventato un punto di riferimento, ma non più intoccabile.

Per il tecnico, il figlio d’arte potrebbe farsi da parte anche a causa di un piccolo stop accusato, che lo ha costretto a fermarsi ai box.

Anche la posizione di Isaksen non è salda, soprattutto dopo il rendimento dell’ultima giornata, che ha messo in discussione la sua titolarità.

Per questo motivo, potrebbe profilarsi una rivoluzione, totale o parziale, del reparto offensivo in vista della sfida contro la Fiorentina.

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