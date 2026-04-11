Batosta per Sarri, si ferma anche Daniel Maldini

Duro colpo per Sarri, che dovrà fare i conti con lo stop di Daniel Maldini. Il bollettino di ieri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, rappresenta una vera e propria batosta per il tecnico biancoceleste, soprattutto per le condizioni del falso nuove.

Stop per Maldini

Da quando è arrivato alla Lazio a gennaio, Maldini è stato sempre titolare, godendo della piena fiducia dell’allenatore. Tuttavia, secondo il quotidiano, il figlio d’arte non è certo di allenarsi nella giornata odierna. Maldini era già stato gestito nella settimana scorsa, ma aveva comunque trovato spazio titolare contro il Parma.

Dia in preallarme

Ora, però, le condizioni del 24enne costringono il tecnico a rivedere le proprie soluzioni in vista della trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Non a caso, il tecnico stava già provando da giorni Dia, forse proprio a causa delle condizioni ottimali di Maldini.