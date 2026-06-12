Calciomercato Lazio, piace un giocatore del Bayern: i dettagli

Lazio su Asp: il Bayern Monaco apre alla cessione

La Lazio continua a muoversi sul calciomercato per completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste è impegnato su più fronti, con particolare attenzione a difesa e attacco: oltre alla cessione di Romagnoli, ormai vicina alla definizione, e alla trattativa che porta ad Arnau Martinez, la società segue con interesse anche Jonathan Asp.

I dettagli dell'operazione per il trequartista danese

Per il trequartista, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, attualmente in prestito al Grasshoppers dal Bayern Monaco, l'affare potrebbe essere definito sulla base di circa 4 milioni di euro. La formula allo studio prevederebbe inoltre il riconoscimento di una percentuale elevata sulla futura rivendita del giocatore a favore del club bavarese.