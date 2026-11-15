Pancaro e la Lazio, a Nepi il premio nel nome di Tommaso Maestrelli

Giuseppe Pancaro ha ricevuto il Premio Sport del Lazio Club Nepi T. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Maestrelli nella Sala Consiliare del Comune di Nepi. L’ex difensore biancoceleste ha ripercorso la sua esperienza alla Lazio e ha ringraziato il club per il riconoscimento.

Il premio del Lazio Club Nepi

Il Lazio Club Nepi Tommaso Maestrelli 1967 ha dedicato la cerimonia a Pancaro, protagonista della storia recente biancoceleste. All’appuntamento era presente Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, l’allenatore del primo scudetto della Lazio e una presenza ormai costante agli incontri del club.

Pancaro ha accolto così il premio: «Per me è un onore essere qui a Nepi oggi con voi. È un grande onore ricevere un premio dal Lazio Club Nepi intitolato a Tommaso Mestrelli, perché sappiamo chi è stato e chi è ancora oggi Tommaso Mestrelli per la Lazio e per i laziali.»

Il ricordo dell’esperienza biancoceleste

Con la maglia della Lazio, Pancaro ha conquistato, tra gli altri trofei, lo storico scudetto del 2000. Durante l’incontro è tornato sui momenti più significativi della sua carriera nella Capitale e sul rapporto che conserva con il mondo laziale.

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