Conferenza Sarri: "Perso immeritatamente. Sul futuro, Paratici e la Fiorentina…"

Dopo i 90' di Fiorentina-Lazio, mister Maurizio Sarri dalla pancia dell'Artemio Franchi di Firenze è intervenuto in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri

L'obiettivo è giocare tutte le partite su buoni livelli, tirare fuori il coniglio dal cilindro in un'unica partita è difficile considerando che l'Atalanta è più forte di noi. Stasera abbiamo avuto un bell'approccio, siamo adnati in svantaggio in maniera occasionale e poi la Fiorentina ha difeso a blocco basso. Abbiamo avuto difficoltà a trasformare in situazioni pericolose il possesso. Abbiamo perso in maniera immeritata.

I tanti infortuni

Un cocktail di tanti fattori, ci siamo interrogati su tutto. Negli infortuni poi bisogna evitare di inserire situazioni croniche. Quella di Maldini è cronica e a volte l'infiammazione è più alta e si deve fermare. Ci sono situazioni purtroppo cronicizzate.

Sull'attacco

Se avevo soluzioni probabilmente ero a Madrid perchè se un allenatore ha la capacità di fare segnare una squadra che segna poco è tanta roba. Abbiamo fatto su 180', 160' che fanno difeso a blocco bassissimo ed è difficile per tutti segnare. Sono partite che se si va in vantaggio si portano a casa, se a me dici che il possesso palla non conta niente faccio fatica ad essere d'accordo. Il possesso su 90' conta, se stai 70' come oggi nella metà campo avversario solo dal punto di vista difensivo sono gestioni in meno da fare, il problema è l'area di rigore.

Da dove riparte la Lazio e da dove riparte Sarri

Sono io che devo ascoltare i programmi della società se fossi io a fare i programmi gli farei spendere 700-800 milioni ma non me li fanno spendere. Dobbiamo avere la mentalità di sparare quello che si può sparare è l'unico modo per giocare le partite che tu dici che contano di più. Sul futuro vediamo che programma ha la società, se sono contenti di me si trova una via d'uscita, se io non sono contento del nuovo programma si trova una via d'uscita

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