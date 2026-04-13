Sarri nel post: "È stata una stagione devastante. Sul futuro…"

Al termine di Fiorentina-Lazio, il mister biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni del post-partita.

Le parole di Sarri nel post-partita a DAZN

Il gol è stato fortuito, la partita era in mano a noi, ma anche dopo lo è stato. Gli abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo. La sconfitta mi sembra troppo per quello che si è visto in campo.

Ennesima sconfitta della Lazio

Fermo! Fermo! Fermo! Ci sono solo 6 squadre che hanno perso meno di noi, se era la prima sconfitta si era primi.

Futuro

Peri il mio sono poco preoccupato, per la Lazio vediamo ancora non ho sentito niente, vediamo la società. La stagione è stata devastante. Abbiamo fatto giocare tutti gli acciaccati. I problemi sono stati tanti altri, a livello di progrmmi futuri vediamo cosa ha in mente la società e di conseguenza io.

Attacco

Il mancato attacco dell'area di rigore lo abbiamo avuto per tutto l'anno. È una caratteristica che ci manca. Oggi quando abbiamo saltato un uomo raramente eravamo accompagnati. Ratkov ha avuto un'occasione pericolosa di testa.

Coppa Italia

Bisogna vedere in che condizioni ci arrivano gli infortunati. La speranza è di recuperarli in piena efficienza. Da qui a fine campionato vogliamo fare partite vere ed in larga parte lo abbiamo fatto anche stasera.

Le parole di Sarri nel post-partita a LSC

C’è rammarico perché la partita l’abbiamo avuta in mano completamente e ci ritroviamo una sconfitta immeritata per quello che si è visto. Abbiamo preso gol quando la partita era sotto gestione, avevamo avuto due o tre palle gol. Qualcosa a livello di ripartenze abbiamo concesso, ma la squadra ha fatto anche cose buone. Negli ultimi 20 metri eravamo in difficoltà a scardinare il blocco basso. Dispiace per il risultato, ma la prestazione non mi è sembrata di basso livello.

Il mancato rigore?

Fabbri mi ha detto che lui all’inizio pensava non ci fosse proprio il contatto, poi il Var ha visto che c’era ma secondo lui troppo lieve per concedere il calcio di rigore. Posso esser anche d’accordo su questo ragionamento. Però il metro di giudizio dell’ultimo anno è che questi sono stati tutti decretati rigori. Si facciano una domanda e si diano una risposta. Questo per il metro di giudizio Di questa stagione è rigore.

Ratkov?