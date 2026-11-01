Conferenza Pisacane: "L'arbitro ha fatto tutto in buona fede. Lazio? Ha un'identità chiara"

Il mister Fabio Pisacane ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro Lazio-Cagliari.

La conferenza stampa di Pisacane

Il gol di Pinamonti? Non parlo degli episodi arbitrali. Penso che l'arbitro ha fatto tutto in buona fede, viene giudicato e lo faranno gli altri. Maldini? Può fare tutti i ruoli dell'attacco, poi sta a me valutare tutti e valorizzarli. Metterlo falso nove non sarebbe rispettoso né per il club e né per gli altri centravanti presenti in rosa.

Io cerco di ragionare di partita in partita, ci metto la stessa passione e cattiveria agonistica da far portare in campo ai ragazzi. Oggi abbiamo finito la partita con tanti giovani in campo, ma non è un alibi, è il nostro progetto tecnico. La squadra è giovane, ha delle qualità e ha tutti i mezzi per raggiungere il proprio obiettivo.

Quello che cerco di professare all'interno dello spogliatoio è che dobbiamo restare calmi e lucidi. Sapevamo che ci sarebbero stati dei momenti così, questa squadra crescerà. Lo staff oggi deve essere contento perché c'è stata una rivoluzione rispetto a un anno fa, ora continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Sono contento per Gattuso, anche se pensavo e speravo mi lasciasse qualche punto. È una persona vera, ci sono pochi come lui nel mondo del calcio.