Conferenza Pisacane: "L'arbitro ha fatto tutto in buona fede. Lazio? Ha un'identità chiara"
Il mister Fabio Pisacane ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro Lazio-Cagliari
Il mister Fabio Pisacane ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro Lazio-Cagliari.
La conferenza stampa di Pisacane
Il gol di Pinamonti? Non parlo degli episodi arbitrali. Penso che l'arbitro ha fatto tutto in buona fede, viene giudicato e lo faranno gli altri. Maldini? Può fare tutti i ruoli dell'attacco, poi sta a me valutare tutti e valorizzarli. Metterlo falso nove non sarebbe rispettoso né per il club e né per gli altri centravanti presenti in rosa.
Io cerco di ragionare di partita in partita, ci metto la stessa passione e cattiveria agonistica da far portare in campo ai ragazzi. Oggi abbiamo finito la partita con tanti giovani in campo, ma non è un alibi, è il nostro progetto tecnico. La squadra è giovane, ha delle qualità e ha tutti i mezzi per raggiungere il proprio obiettivo.
Quello che cerco di professare all'interno dello spogliatoio è che dobbiamo restare calmi e lucidi. Sapevamo che ci sarebbero stati dei momenti così, questa squadra crescerà. Lo staff oggi deve essere contento perché c'è stata una rivoluzione rispetto a un anno fa, ora continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Sono contento per Gattuso, anche se pensavo e speravo mi lasciasse qualche punto. È una persona vera, ci sono pochi come lui nel mondo del calcio.
Abbiamo avuto poco tempo per vedere la Lazio, anche se la seguivo già da un mese. Ha un'identità chiara, precisa, con le catene esterne forti. Volevamo isolare Zaccagni e non permettere a Tavares di partire.