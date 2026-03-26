Calcio e legalità, la sfida per uno sport pulito e senza doping: il post di Pino Capua

Sport Pulito e Salute al Centro del Gioco

Il calcio moderno punta sempre più sulla trasparenza e sulla tutela fisica dei suoi protagonisti. Nella giornata odierna, lo stadio Olimpico ha ospitato l'incontro tra esperti come Pino Capua, Alessia Di Gianfrancesco (NADO Italia) e Francesco Botrè, durante il quale si sono confrontati su un tema caldissimo: la lotta al doping. L'obiettivo è chiaro: rafforzare la sinergia tra la FIGC e le autorità antidoping per garantire che le competizioni siano non solo spettacolari, ma soprattutto eque. La cultura della legalità diventa così il pilastro fondamentale per proteggere l'integrità di ogni partita, dal calcio di base ai massimi livelli professionistici.

Prevenzione e Cardiologia: La Difesa dei Calciatori

Oltre alla correttezza sportiva, la priorità assoluta resta la salute degli atleti, con un focus mirato sulla cardiologia applicata e sulla gestione dei traumi. I nuovi protocolli di screening clinico e i costanti aggiornamenti sulla prevenzione sono strumenti essenziali per monitorare il cuore e il benessere fisico dei calciatori sotto stress agonistico. Questo approccio scientifico non solo riduce i rischi sul campo, ma promuove una responsabilità condivisa tra medici e società, assicurando che lo sport resti un ambiente sicuro dove il talento può esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

Il post di Pino Capua