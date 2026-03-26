FIGC, cambia il calciomercato: ecco la nuova regola. Il Napoli sorride

C’è una svolta importante per il calcio italiano. La FIGC ha approvato nuove norme finanziarie che modificano il cosiddetto CLA (Costo del Lavoro Allargato), ovvero il parametro che mette in rapporto stipendi e ammortamenti con i ricavi. Da oggi le società potranno usare le proprie riserve di utili e il patrimonio netto per coprire eventuali sforamenti, vale a dire chi ha i conti in regola e soldi messi da parte, potrà spenderli più facilmente. Fino a ieri, molti club erano prigionieri di un circolo vizioso: non potevano acquistare nuovi giocatori senza aver prima ceduto qualcuno, anche se avevano le casse piene. Questa riforma cancella questo vincolo per le società virtuose. Non servirà più fare cassa per forza prima di puntare un obiettivo di mercato, a patto di rispettare precisi requisiti contabili.

Perché il Napoli può sorridere

Come riportato da Onefootball, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è il grande vincitore di questa riforma. Grazie a una gestione societaria sempre attenta e a un bilancio solido, il club dispone di riserve importanti. In passato, come accaduto nell'ultimo mercato invernale, il Napoli si era ritrovato con le mani legate dai parametri federali nonostante la solidità economica. Con le nuove regole, questo ostacolo sparisce: gli azzurri avranno molta più libertà di manovra per rinforzare la rosa.

Obiettivo: Estate 2026

Il nuovo regolamento entrerà ufficialmente in vigore dalla sessione estiva del 2026. Il messaggio della Federazione è netto: premiare chi ha i conti in ordine. La Serie A si prepara dunque a un mercato più dinamico, dove la solidità finanziaria diventerà finalmente un vantaggio competitivo sul campo e nelle trattative.