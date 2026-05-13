Caso Derby, Simonelli: "Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia"

Simonelli si è espresso nuovamente in merito all'orario del derby della Capitale, ecco le sue parole.

Il prefetto ha deciso per lunedì alle 20.45; ne prendiamo atto ma non condividiamo la scelta. Avevamo proposto di anticipare alle 12:00 di domenica tutte e cinque le partite interessate, poiché il rinvio del derby ha causato il posticipo di altri quattro match, creando disagi a circa 300.000 tifosi. Per senso di responsabilità, abbiamo proposto di anticipare alle 12:00, sperando che anche la Federtennis possa posticipare di mezz’ora per facilitare l’uscita dallo stadio, seguendo l’auspicio del Ministro Piantedosi di trovare una soluzione intelligente

Ci auguriamo di ricevere una risposta entro questa sera. In caso contrario, saremo costretti a presentare un ricorso al TAR per tutelare la nostra posizione

È vero che si poteva pensare prima alla concomitanza, fissata quasi un anno fa, ma ora dobbiamo risolvere il problema con lo spirito giusto per il bene del calcio. Non avevamo previsto che la concomitanza degli eventi e la presenza della Lazio in finale avrebbero creato questo scenario. Tuttavia, la finale a Roma resta una soluzione ottima e l’anno prossimo non ci sarà sovrapposizione con gli Internazionali di Tennis.