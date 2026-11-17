La Serbia ha perso tutte e sei le partite del suo girone di Nations League, ma non retrocede direttamente in Lega B. Secondo quanto riportato da SportMediaset, La nazionale guidata da Veljko Paunovic avrà una seconda possibilità: Stankovic e compagni potranno disputare il playoff per restare in Lega A.

Sei sconfitte nel girone della Serbia

La squadra di Paunovic ha chiuso il gruppo con zero punti in sei incontri. Nel suo girone c’erano Olanda, Germania e Grecia, avversarie che hanno contribuito a rendere difficile il percorso della Serbia, come riferisce SportMediaset.

Anche Turchia e Repubblica Ceca senza vittorie

La Serbia non è stata l’unica nazionale a perdere tutte le partite. La Repubblica Ceca era inserita nel gruppo con Inghilterra, Spagna e Croazia. La Turchia affrontava invece Italia, Belgio e Francia.

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