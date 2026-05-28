Lazio, un volto nuovo a Formello: Pedraza inizia il suo percorso biancoceleste

La notizia che sta scaldando il tifo biancoceleste nelle ultime ore riguarda Alfonso Pedraza. Dopo aver condiviso sui social, nella giornata di ieri, il suo arrivo nella Capitale, il giocatore ha compiuto oggi un passo decisivo nel suo possibile approdo alla Lazio.

Alfonso Pedraza a Formello

Come riportato da Valerio Marcangeli, l'esterno spagnolo ha infatti visitato per la prima volta il centro sportivo di Formello, la "casa" biancoceleste. Un segnale chiaro di quanto la trattativa sia ormai entrata nel vivo, con il giocatore che ha potuto toccare con mano le strutture in cui, eventualmente, inizierà la sua nuova avventura italiana.

Un profilo di grande esperienza

Pedraza, classe 1996, arriva con un bagaglio di esperienza internazionale di tutto rispetto. Noto per la sua duttilità sulla fascia sinistra, capace di coprire sia il ruolo di terzino che quello di esterno alto, lo spagnolo è reduce da stagioni importanti in cui ha dimostrato costanza e qualità tattica. La sua capacità di spinta e la propensione al cross sono caratteristiche che potrebbero integrarsi perfettamente negli schemi tattici ipotizzati per la prossima stagione della Lazio. Il club capitolino sembra puntare forte su di lui per alzare il livello della batteria degli esterni.