Calafiori: "Gattuso alla Lazio? Da romanista mi dispiace dove è andato ma..."

Riccardo Calafiori ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio riguardo il ruolo di Gattuso come futuro mister del club biancoceleste e sulla vittoria della Premier League.

Ho un conto in sospeso: giocare nella roma. Gattuso? Da romanista mi dispiace dov'è andato... ma è stato il primo che ho chiamato dopo aver vinto la Premier.

Non ci parlavo da quel giorno, contro la Bosnia. Non me la sentivo. e non guarderò i mondiali dallo shock.

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Prima o poi credo di tornare: come si sta in italia. non si sta da altre parti. ho dei conti in sospeso, si chiamano roma. Pochi hanno vinto in Inghilterra e volevo uscire dalla comfort zone per provare a vincere. Era una sfida personale e direi che ce l'ho fatta.