Calafiori: "Gattuso alla Lazio? Da romanista mi dispiace dove è andato ma..."
Riccardo Calafiori ha rilasciato delle dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio riguardo il ruolo di Gattuso come futuro mister del club biancoceleste
Riccardo Calafiori ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio riguardo il ruolo di Gattuso come futuro mister del club biancoceleste e sulla vittoria della Premier League.
Le dichiarazioni di Calafiori a Cronache di Spogliatoio
Ho un conto in sospeso: giocare nella roma. Gattuso? Da romanista mi dispiace dov'è andato... ma è stato il primo che ho chiamato dopo aver vinto la Premier.
Non ci parlavo da quel giorno, contro la Bosnia. Non me la sentivo. e non guarderò i mondiali dallo shock.
Prima o poi credo di tornare: come si sta in italia. non si sta da altre parti. ho dei conti in sospeso, si chiamano roma. Pochi hanno vinto in Inghilterra e volevo uscire dalla comfort zone per provare a vincere. Era una sfida personale e direi che ce l'ho fatta.