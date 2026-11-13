Tresoldi lascia la Germania Under 21: niente Belgio dopo il trauma cranico

Nicolò Tresoldi salterà la sfida della Germania Under 21 contro il Belgio e tornerà al Bruges dopo aver riportato un trauma cranico in nazionale. Secondo quanto riportato da SportMediaset, L’attaccante si è scontrato testa contro testa con il compagno Hendry Blank durante la rifinitura.

Lo scontro durante la rifinitura

Il contatto è avvenuto in un contrasto aereo. Il ct Antonio Di Salvo ha confermato l’episodio alla vigilia della partita con il Belgio: Tresoldi, che nell’azione era riuscito a segnare, ha accusato mal di testa dopo l’impatto. Blank ha invece riportato una commozione cerebrale.

Stop precauzionale per Tresoldi e Blank

Le condizioni dei due giocatori non destano particolari preoccupazioni. Lo staff medico ha comunque disposto uno stop precauzionale per gestire le conseguenze dello scontro: entrambi sono stati esclusi dalla gara e autorizzati a rientrare nei rispettivi club. SportMediaset riferisce che Tresoldi lascerà così il ritiro della nazionale giovanile tedesca.

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