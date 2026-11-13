Lazio Mgarr United, amichevole il 14 novembre alle 11: dove vederla
La gara con la squadra maltese si giocherà a porte chiuse al Training Center e sarà trasmessa anche in chiaro su Sportitalia.
foto SSlazio
La Lazio affronterà il Mgarr United FC in amichevole sabato 14 novembre alle ore 11:00. Secondo quanto riportato da Sslazio, La partita contro la squadra maltese si giocherà a porte chiuse sul campo centrale del Training Center S.S. Lazio. È prevista la trasmissione sui canali biancocelesti, su Sportitalia e via radio.
Lazio-Mgarr United FC, giorno e orario dell’amichevole
L’incontro è in programma sabato 14 novembre alle 11:00. A comunicarne i dettagli è la S.S. Lazio, che indica il Mgarr United FC come avversario dei biancocelesti.
La gara al Training Center sarà a porte chiuse
L’amichevole si disputerà sul campo centrale del Training Center S.S. Lazio. La partita è prevista a porte chiuse.