Di Marzio: "Milan forte su Gila. Avviati i contatti con l'agente…"

La telenovela Gila è appena partita e sembra lontana la conclusione con un'asta di mercato che è pronta a partire per il difensore spagnolo.

Milan forte su Gila

Gila - Depositphotos

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan si è inserito con forza per Mario Gila. Il club rossonero ha allacciato i contatti con l'agente del calciatore, che ha già un principio di accordo con il Napoli. Resta ora da capire l'offerta che il Milan presenterà alla Lazio, la quale continua a chiedere 30 milioni di euro.

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